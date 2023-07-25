Filipinler Devlet Başkanı, uyuşturucu ticaretiyle bağlantılı polis memurlarının istifasını kabul etti

Filipinler Devlet Başkanı Ferdinand Marcos Jr, yasa dışı uyuşturucu ticaretiyle bağlantılı olduğu iddia edilen 18 üst düzey Filipin Ulusal Polisi (PNP) mensubunun istifasını kabul ettiğini açıkladı. Marcos, uyuşturucuyla mücadeleye devam edileceğini vurguladı.

Filipinler Devlet Başkanı Ferdinand Marcos Jr, yasa dışı uyuşturucu ticaretiyle bağlantılı olduğu iddia edilen18 üst düzey Filipin Ulusal Polisi (PNP) mensubunun istifasını kabul ettiğini açıkladı.

Filipinler Cumhurbaşkanlığı İletişim Operasyonları Ofisi'ne göre, Devlet Başkanı Marcos, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, söz konusu üst düzey emniyet yetkililerinin istifasını kabul edeceğini söyledi.

Alçak bir eylem olan uyuşturucu ticaretine karışan ahlaksız kolluk kuvvetleri ve diğer kişilerin ortaya çıkarıldığını vurgulayan Marcos, "(Bu kişilerin) yasa dışı faaliyetlerine son vereceğiz ve operasyon ağlarını dağıtacağız." ifadelerini kullandı.

Marcos, uyuşturucuyla mücadeleye devam edileceğinin altını çizdi. ???????