Filipinler Devlet Başkanı, Savunma Kapasitesinin Güçlendirilmesini İstedi

Filipinler Devlet Başkanı Ferdinand Marcos Jr, ülkesinin toprak bütünlüğünü korumak için savunma kapasitelerinin güçlendirilmesi gerektiğini söyledi. Marcos, Filipinler Silahlı Kuvvetlerinde yaptığı konuşmada, Filipinliler arasında ortak bir bilinç oluşturmak için hükümet kurumları ve halkın beraber çalışmasının önemine dikkati çekti. Filipinler'in toprak bütünlüğünü korumak için savunma kapasitesinin güçlendirilmesi gerektiğini vurgulayan Marcos, silahlı kuvvetlerin 'her türlü beklenmedik duruma hazırlıklı olması için çalışması' gerektiğini belirtti. Marcos'un açıklamalarının, Güney Çin Denizi'ndeki sıkıntıların arttığı bir dönemde gelmesi dikkat çekiyor.

Filipinler Devlet Başkanı Ferdinand Marcos Jr, ülkesinin toprak bütünlüğünü korumak için savunma kapasitelerinin güçlendirilmesi gerektiğini söyledi.

???????Marcos, Filipinler Silahlı Kuvvetlerinde yaptığı konuşmada, Filipinliler arasında ortak bir bilinç oluşturmak için hükümet kurumları ve halkın beraber çalışmasının önemine dikkati çekti.

Filipinler'in toprak bütünlüğünü korumak için savunma kapasitesinin güçlendirilmesi gerektiğini vurgulayan Marcos, silahlı kuvvetlerin "her türlü beklenmedik duruma hazırlıklı olması için çalışması" gerektiğini belirtti.

Marcos'un açıklamalarının, Güney Çin Denizi'ndeki sıkıntıların arttığı bir dönemde gelmesi dikkat çekiyor.

Çin Sahil Güvenlik Komutanlığına ait bir geminin, Güney Çin Denizi'nde 28 Nisan'da Filipinler'e ait devriye botunu engellemesi gerilime neden olmuştu.

Filipinler, 5 Temmuz'da da Çin menşeli gemilerin iki ülke arasındaki adalar civarında ihtilaflı deniz yetki alanlarındaki faaliyetlerini "taciz" olarak nitelemişti.

Güney Çin Denizi anlaşmazlığı

Çin, 1947'de yayımladığı haritayla egemenlik ihtilaflarının yaşandığı Güney Çin Denizi'nin yüzde 80'i üzerinde hak iddiasında bulunurken, yer altı kaynakları açısından zengin bölgede başta Filipinler olmak üzere aralarında Vietnam, Brunei ve Malezya'nın da bulunduğu komşu ülkelerle egemenlik tartışmaları yaşıyor.

Pekin yönetiminin, Güney Çin Denizi'ndeki egemenlik iddiasına dayanarak adalara üsler inşa etmesine, bölge ülkelerinin yanı sıra ABD de karşı çıkıyor.