Filipinler Devlet Başkanı Marcos, Diyalog ve Diplomatik Yaklaşımı Vurguladı

Filipinler Devlet Başkanı Ferdinand Marcos Jr, ulusal ve uluslararası alanda ortaya çıkabilecek anlaşmazlıklarda her zaman "diyalog" ve "diplomatik yaklaşım" yolunu seçeceklerini açıkladı. Marcos, ülkede yaşanan yüksek ekonomik büyüme hızına dikkat çekerek, bağımsızlık haklarını ve toprak bütünlüğünü koruma sözü verdi. Ayrıca, Filipinler'in bağımsız dış politikasının olumlu sonuçlar verdiğini belirtti ve Bangsamoro Özerk Bölgesi'ndeki barış sürecini destekleyeceklerini ifade etti.

Filipinler Devlet Başkanı Ferdinand Marcos Jr, ulusal ve uluslararası alanda ortaya çıkabilecek anlaşmazlıklarda her zaman "diyalog" ve "diplomatik yaklaşım" yolunu seçeceklerini açıkladı.

Marcos, ulusa sesleniş konuşmasında, devlet başkanı seçildiği geçen yıl yüzde 7,6 artış ile ülkede 46 yılın en yüksek ekonomik büyüme hızına ulaşıldığını belirtti.

Ülkenin bağımsızlık haklarını ve toprak bütünlüğünü koruma sözü veren Marcos, ulusal ve uluslararası alanda ortaya çıkabilecek sorunlarda her zaman "diyalog ve diplomatik yaklaşım" yolunu seçeceklerini kaydetti.

Marcos, Filipinler'in hiçbir devlete düşman olarak yaklaşmadığı bağımsız dış politikasının şimdiye kadar olumlu sonuç verdiğini belirtti.

Ülkenin güneyindeki Bangsamoro Özerk Bölgesi'ne değinen Marcos, Manila'nın bölgedeki barışı sağlamaya yönelik çabalarının işe yaradığını söyledi.

Marcos, "Bangsamoro Özerk Bölgesindeki (BARMM) süreci, tüm Filipinliler için izlediğimiz vizyonumuzla aynı hızda desteklemeye devam edeceğiz." ifadesini kullandı.