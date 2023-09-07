Filipinler Devlet Başkanı Güney Çin Denizi'ndeki Gerginliği Hafifletmeye Çağırdı

Filipinler Devlet Başkanı Ferdinand Marcos Jr, Güneydoğu Asya Uluslar Birliğine (ASEAN) üye ülkeleri Güney Çin Denizi'ndeki gerginliği hafifletmeye çağırdı.

Filipinler Haber Ajansına (PNA) göre, Marcos, Endonezya'nın başkenti Cakarta'da düzenlenen 43. ASEAN Zirvesi kapsamında 18'inci Doğu Asya Zirvesi'nde konuştu.

ASEAN ülkelerini Güney Çin Denizi'ndeki sorunun çözümüne dahil olmaya çağıran Marcos, üye ülkeleri "Güney Çin Denizi'ndeki gerilimin daha fazla artmasına izin vermemeliyiz." ifadeleriyle bölgedeki gerilimi hafifletmeye davet etti.

Marcos, ASEAN ülkelerinin Güney Çin Denizi'ndeki "tekil ve baskıcı" faaliyetlere karşı "merkezi ve evrensel çok taraflılıkla" bir araya gelmesi gerektiğini belirtti.

Filipinler hükümetinin söz konusu bölgede Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi (UNCLOS) ve Güney Çin Denizi'nde Tarafların Davranış Kuralları Deklarasyonu'nun da yer aldığı uluslararası hukuk yükümlülüklerinin ihlalinden endişe ettiğini aktaran Marcos, "Ülkeleri bölgedeki gerilimi arttıracak, tekil ve baskıcı hareketlerden kaçınmaya teşvik ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Marcos ayrıca, " Filipinler'in ekonomik bölgesine dahil olan alanlarda sahil güvenlik birimleri, askeri araçlar ve balıkçılık faaliyetleri" sorunlarına dikkati çekerek, ülkesinin sorunları barışçıl yöntemlerle çözmekte kararlı olduğunun altını çizdi.

Güney Çin Denizi'ndeki sükunetin sağlanması çağrısı için Hindistan'a teşekkür eden Marcos, Hindistan'la verimli işbirliği programları ve projeleri yürütmek istediğini belirtti.

Zirveye, Çin Başbakanı Li Çiang, Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Japonya Başbakanı Kişida Fumio, Güney Kore Devle???????t Başkanı Yoon Suk Yeol ve ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris de katıldı.

Güney Çin Denizi anlaşmazlığı

Çin, ilk kez 1947'de yayımlanan, "Dokuz Çizgi Hattı" adı verilen haritayla Güney Çin Denizi'nin yüzde 80'inde egemenlik iddiasında bulunuyor. Deniz altı kaynakları açısından zengin bölgedeki hak iddiaları başta Filipinler olmak üzere Vietnam, Brunei ve Malezya gibi kıyı komşusu ülkelerle egemenlik ihtilafına yol açıyor.

Pekin'in ihtilaflı bölgede inşa ettiği yapay adaları askeri üsler kurarak silahlandırması da ABD ve bölge ülkeleriyle gerginliğe yol açıyor.

Uluslararası kamuoyunda "Paracel" ve "Spratly" olarak bilinen takımadalar, Vietnam tarafından "Hoang Sa" ve "Truong Sa", Çin tarafından ise "Şişa" ve "Nanşa" olarak adlandırılıyor.

Lahey'deki BM Daimi Uluslararası Tahkim Mahkemesi, 2016'da Filipinler'in başvurusuyla verdiği kararda, Çin'in, Güney Çin Denizi'nde tek taraflı egemenlik taleplerinin yasal olmadığına karar vermişti.