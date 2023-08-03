Filipinler'de isyancılara af yasası onaylandı

Filipinler'de Komünist Yerel Silahlı Çatışmayı Ortadan Kaldırmak için Ulusal Görev Gücü (NTF-Elcac), eski Devlet Başkanı Rodrigo Duterte'nin silah bırakmayı ve teslim olmayı kabul eden isyancılara yönelik onayladığı af yasasının "isyancı tehdidini" saf dışı bırakmada "kilit" öneme sahip olduğunu açıkladı.

Filipinler'de Komünist Yerel Silahlı Çatışmayı Ortadan Kaldırmak için Ulusal Görev Gücü (NTF-Elcac), eski Devlet Başkanı Rodrigo Duterte'nin silah bırakmayı ve teslim olmayı kabul eden isyancılara yönelik onayladığı af yasasının "isyancı tehdidini" saf dışı bırakmada "kilit" öneme sahip olduğunu açıkladı.

Filipinler Haber Ajansına (PNA) göre, NTF-Elcac Sekreterliği İcra Direktörü Ernesto Torres Jr, Facebook'tan yaptığı paylaşımda, "Bu, ülkemizde, isyanı bitirmek için altın fırsattır. Çok fazla zaman geçmeden isyancı musibetine son vereceğimize eminiz." ifadelerini kullandı.

Liderlik boşluğu nedeniyle isyancıların af programına uyacağına olan inancını dile getiren Torres Jr, "Filipinler Komünist Partisi (CPP), sürgündeki kurucusu Jose Maria Sison ve diğer üst düzey isimlerin ölümünün ardından meydana gelen lider boşluğu nedeniyle affı kabul edecektir." değerlendirmesinde bulundu.

Torres Jr, CCP'nin silahlı kanadı Yeni Halk Ordusu (NPA) ile Ulusal Demokratik Cephe (NDF) mensubu 1865 kişinin bulunduğuna işaret ederek hükümetin bölgedeki hizmetlerinin CPP, NPA ve NDF'nin bölgeden yeniden destek almasının önüne geçtiğini kaydetti.

Ayrıca Torres Jr, af uygulamasının isyancılara karşı ülkenin "son zaferine doğru bir araç" olacağını ileri sürdü.

NPA üyesi isyancılar, hükümete karşı silahlı eylemler düzenliyor

CCP'nin silahlı kanadı NPA üyesi komünist isyancılar, 1969'dan bu yana hükümete karşı silahlı eylemler düzenliyor.

Ülkede, Rodrigo Duterte'nin 2016'da devlet başkanlığına seçilmesiyle taraflar, barış için müzakere masasına oturmuştu. Kasım 2017'de yapılan görüşmeler, NPA'nın şiddet olaylarını tetiklemesi sebep gösterilerek durdurulmuştu.

Duterte, 17 Şubat 2021'de, silah bırakmayı kabul eden Moro İslami Kurtuluş Cephesi (MİKC) üyeleri ile Yeni Halk Ordusuna (NPA) mensup komünist isyancıları kapsayan af yasasını onaylamıştı.