Filipinler 2026'da ASEAN Dönem Başkanı Olmak İçin Hazır

Filipinler Devlet Başkanı Ferdinand Marcos Jr, ülkesinin 2026'da Güneydoğu Asya Uluslar Birliğinin (ASEAN) dönem başkanı ve zirvenin ev sahibi olmak için hazır olduğunu bildirdi. ASEAN Zirvesi, Endonezya'nın başkenti Cakarta'da düzenleniyor.

Filipinler Devlet Başkanı Ferdinand Marcos Jr, ülkesinin 2026'da Güneydoğu Asya Uluslar Birliğinin (ASEAN) dönem başkanı ve zirvenin ev sahibi olmak için hazır olduğunu bildirdi.

Marcos, Endonezya'nın dönem başkanlığında Cakarta'da düzenlenen ASEAN 43. Zirvesi açılışında yaptığı konuşmada, normal şartlarda 2026 dönem başkanlığının Myanmar'da olduğunu belirterek "Filipinler'in 2026 ASEAN dönem başkanlığını üstlenmek için hazır olduğunu bildirmekten gurur duyarım." ifadesini kullandı.

Marcos, ASEAN'ın merkeziyetçi politikasını sürdürmek için işbirliklerini sürdüreceklerini kaydetti.

Enver'den ekonomik entegrasyon çağrısı

Öte yandan Bernama'nın haberine göre, açılış oturumunda, Malezya Başbakanı Enver İbrahim de bir konuşma yaptı.

Konuşmasında, ASEAN ülkelerinin ekonomisinin Asya ekonomisinin yüzde 22,3'ünü oluşturduğunu belirten Enver, bu oranın artırılması gerektiğine işaret etti.

Enver, ekonomik entegrasyonun artırılması için daha çok stratejik ayarlamalar yapılması gerektiğini belirterek üye ülkelerin sermaye, vasıflı iş gücü ve teknoloji paylaşımını artırması gerektiğini vurguladı.

ASEAN Zirvesi, Endonezya'nın başkenti Cakarta'da 5-7 Eylül'de düzenleniyor.

Üye ülkelerin ekonomik entegrasyon ve bölgesel sorunları ele alacağı ana zirve kapsamında 26. Çin-ASEAN Zirvesi, Çin, Japonya ve Güney Kore'nin dahil olduğu 26. ASEAN+3 Zirvesi, 18. Doğu Asya Zirvesi ve ASEAN Hint-Pasifik Forumu da gerçekleştirilecek.