Fildişi Sahili'nin sürgündeki eski Başbakanı Guillaume Soro ülkesine dönmek istiyor

Fildişi Sahili'nin sürgündeki eski Başbakanı Guillaume Soro, ülkesine dönmek istediğini açıkladı. Soro, sürgünde yaşamanın zor olduğunu ve ülkesine dönerek siyasi uzlaşıya katkı sağlamak istediğini belirtti.

Fildişi Sahili'nin sürgündeki eski Başbakanı Guillaume Soro, ülkesine dönmek istediğini açıkladı.

2019'dan bu yana Paris'te yaşayan Soro, X sosyal medya platformundan yayımladığı video mesajda, sürgünde yaşamanın zor olduğunu ve ülkesine dönmek istediğini söyledi.

Ülkesinde "siyasi uzlaşıya" katkı sağlamak istediğini de belirten Soro, hakkındaki suçlamaları da reddederek masum olduğunu dile getirdi.

Soro, ülkeye ne zaman dönüş yapmayı planladığına ilişkin ise bilgi vermedi.

Cumhurbaşkanı Ouattara'ya yardım etmişti

51 yaşındaki Soro, 2000'li yıllarda ülkenin kuzeyini kontrol eden isyancı grubun liderliğini yapıyordu.

Soro, Kasım 2010 seçimlerinde, eski Cumhurbaşkanı Laurent Gbagbo'nun sandıkta aldığı yenilgiyi kabul etmemesiyle patlak veren iç karışıklıkta, seçimin kazananı mevcut Cumhurbaşkanı Alassane Ouattara'ya askeri destek sağlamıştı.

Ouattara'nın resmen cumhurbaşkanlığı görevine gelmesiyle Soro, önce Başbakan olmuş, ardından 2019'a kadar da Meclis Başkanlığı görevinde bulunmuştu

Soro, Ouattara'nın, iktidar koalisyonunu tek parti olarak birleştirme önerisini reddederek Şubat 2019'da bu görevi bırakmıştı.

Cumhurbaşkanı adayı olacağını ifade ettikten sonra Ouattara ile arası iyice açılan Soro, kısa süre sonra ülkeyi terk etmiş, Fransa'ya yerleşmişti.

Cumhurbaşkanı adayı olmak istemişti

Haziran 2019'da, Ekim 2020'de yapılacak cumhurbaşkanı seçiminde aday olacağını açıklayan Soro, seçim kampanyasını başlatmak için Aralık 2019'da ülkesine dönmek istemişti.

Soro'nun Paris'ten 23 Aralık 2019'da havalanan uçağı, hakkında kamu fonlarını zimmetine geçirmek ve kara para aklamak suçlamasıyla yakalama emri çıkartılmasının akabinde Abidjan yerine Gana'nın başkenti Akra'ya inmişti.

Kamu fonlarını zimmetine geçirmek ve kara para aklamak suçundan aldığı 20 yıl hapis cezası nedeniyle Soro'nun adaylık başvurusu reddedilmişti.

Soro, 2019'da yaşanan uçak krizinde "devletin güvenliğini tehlikeye atmak" suçlamasıyla 2021'de ömür boyu hapse mahkum edilmişti.

Hakkındaki ömür boyu hapis kararına rağmen Soro, Fildişi Sahili'nde 2025'te yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olacağını da duyurmuştu.