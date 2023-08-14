Fildişi Sahili'nin Bağımsızlık Günü Ankara'da kutlandı

FİLDİŞİ Sahili'nin Bağımsızlık Günü, Ankara'da düzenlenen resepsiyon ile kutlandı.

Fildişi Sahili'nin bağımsızlığının 63'üncü yıl dönümü nedeniyle Ankara'da bir otelde resepsiyon düzenlendi. Fildişi Sahili Büyükelçisi Khadidjata Toure'nın ev sahipliğinde gerçekleşen resepsiyona Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki'nin yanı sıra çok sayıda yabancı misyon temsilcisi ve davetli katıldı. İki ülkenin milli marşları ile başlayan programda, geleneksel kıyafetleriyle katılan davetliler, renkli görüntüler oluşturdu.

Büyükelçi Toure, Fildişi Sahili- Türkiye ilişkilerine değinerek, "Fildişi Sahili ve Türkiye arasında mükemmel diplomatik ilişkiler bulunmakta. Fildişi Sahili Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ekselansları Sayın Alassane Ouattara ile Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın birbirlerine duydukları yüksek saygının bir göstergesidir. Türkiye'nin mutlu olaylarda ya da acılı durumlarda da Fildişi Sahili'nin yanında olduğunu bilerek varlığınızdan hepimiz daha çok memnunuz. İki Cumhurbaşkanları ekselansları Sayın Alassane Ouattara ve Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın sırasıyla 2015 ve 2016 yıllarında gerçekleştirdiği karşılıklı ziyaretlerde, iki ülke arasında çeşitli iş birliği anlaşmaları imzalanmış ve böylece birçok alanda Fildişi-Türkiye iş birliğinin yasal çerçevesinin güçlendirildiğini hatırlatmaktan memnuniyet duyuyorum. Yıllar boyunca, Fildişi Sahili ve Türkiye ortak çıkarları doğrultusunda gelişen ve çeşitlenen bir ilişki kurmuştur. İki ülke arasındaki ticarete bakıldığında 2021 yılında 800 milyon doların üzerinde ticaret hacmi olduğu tahmin edilmiştir. Fildişi Sahili'nin ekonomi dünyasına başarılı bir şekilde entegre olmuş Türk iş adamları ve iş kadınları için giderek daha popüler bir destinasyon olduğunu da belirtmekte fayda var" dedi.

Özhaseki, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını ileterek, "Bizim Afrika ile çok yakın bir iş birliğimiz var. Bu iş birliğini de daha da arttırmak istiyoruz. Buna önem verdiğimizi de ifade etmek istiyorum. Bizim Afrika kıtasında partner olarak gördüğümüz, birlikte hareket ettiğimiz, iş birliğimizi geliştirdiğimiz önemli ülkelerden biri de Fildişi Sahilidir. Ticaret hacmimiz şu anda 1 milyar dolara yaklaştı. Bizler Türk milleti olarak kadim bir medeniyetin çocuklarıyız ve tarihte ecdadımız gerek Afrika kıtasında gerekse Avrupa kıtasında varabildikleri her yere adalet götürmüştür, insanlık götürmüştür. Bundan 6 ay önce 9 saat arayla büyük şiddete, uzun süreli ve yeryüzüne çok yakın 2 deprem yaşadık. Büyük bir milletiz, o bölgedeki kardeşlerimizin yardımına koştuk. İnşallah 2 sene içinde tüm konutlar yapılacak. Hak sahiplerini yıl sonunda evlerine taşımaya başlayacağız. Afrika'daki tüm dostlarımıza ve Fildişi Sahili'ndeki dostlarımıza, dostluğumuzun baki olduğunu bir kez daha hatırlatıyorum. Bizim Afrika'da çok yakın bir iş birliğimiz var. Bu iş birliğini de daha da arttırmak istiyoruz" diye konuştu.