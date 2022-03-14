Fildişi Sahili Devlet ve Dışişleri Bakanı Camara yarın Ankara'da temaslarda bulunacak - Haberler

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Fildişi Sahili Devlet ve Dışişleri Bakanı Camara yarın Ankara'da temaslarda bulunacak

İhlas Haber Ajansı - Politika
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Fildişi Sahili Devlet ve Dışişleri Bakanı Camara yarın Ankara'da temaslarda bulunacak

Türkiye'yi ziyaret eden Fildişi Sahili Devlet ve Dışişleri Bakanı Kandia Camara'nın Ankara'daki temaslarına yarın başlayacağı öğrenildi.

ANKARA (İHA) - Türkiye'yi ziyaret eden Fildişi Sahili Devlet ve Dışişleri Bakanı Kandia Camara'nın Ankara'daki temaslarına yarın başlayacağı öğrenildi.

Dışişleri Bakanlığı tarafından Bakan Camara'nın ziyaretine ilişkin yapılan yazılı açıklamada, "Fildişi Sahili Devlet, Dışişleri, Afrika Entegrasyonu ve Diyaspora Bakanı Kandia Camara, 15 Mart 2022 tarihinde ülkemizi ziyaret edecektir. Ziyaret kapsamında gerçekleştirilecek görüşmelerde ikili ilişkilerin tüm boyutlarıyla ele alınması, ayrıca güncel, bölgesel ve uluslararası konularda görüş alışverişinde bulunulması öngörülmektedir" denildi. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / Politika

Mevlüt Çavuşoğlu, Fildişi Sahili, Türkiye, Ankara, Politika, Haberler

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