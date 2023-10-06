Fildişi Sahili Cumhurbaşkanı Başbakanı görevden aldı

Fildişi Sahili Cumhurbaşkanı Alassane Ouattara'nın Başbakan Patrick Achi'yi görevden aldığı ve hükümeti feshettiği bildirildi.

Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Aboudramane Cisse, yaptığı açıklamada, Başbakan ve hükümet ile ilgili yeni kararlar alındığını duyurdu.

Alınan karar kapsamında Fildişi Sahili Başbakanı Achi'nin görevden alındığı, hükümetin de feshedildiği bilgisini paylaşan Cisse, "Cumhurbaşkanı, Başbakan Patrick Achi'ye ve hükümetin tüm üyelerine geçmiş yıllarda ülkeye hizmet etme konusundaki kararlılıklarından dolayı şükranlarını sunuyor." ifadesini kullandı.

Kararın gerekçesi hakkında resmi açıklama yapılmazken Başbakan Achi ve kabinenin yenileri belirlenene kadar görevlerine devam edeceği kaydedildi.

Başbakan Achi, geçen sene nisanda Cumhurbaşkanı Ouattara'ya istifasını sunmuş ancak bir hafta sonra yeniden Başbakanlık görevine atanmıştı.

Öte yandan Fildişi Sahili'nde 2025'te cumhurbaşkanı seçimi yapılması planlanıyor, 2020'de yeniden seçilen Ouattara'nın aday olup olmayacağı henüz bilinmiyor.