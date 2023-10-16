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Fildişi Sahili Cumhurbaşkanı Alassane Ouattara, Robert Beugre Mambe'yi yeni başbakan olarak atadı

Fildişi Sahili Cumhurbaşkanı Alassane Ouattara, Robert Beugre Mambe'yi yeni başbakan olarak atadı. Cumhurbaşkanı, yeni başbakanının, hükümeti mümkün olan en kısa zamanda kurmasını istedi.