Fiji Başbakanı Sitiveni Rabuka, Çin ile liman ve tersanelerinin modernizasyonunda işbirliği yapmayı umduklarını belirtti. Rabuka, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile yaptığı görüşmede, Çin'in Fiji'nin ekonomik kalkınmasında önemli bir rol oynadığını vurguladı.

Fiji Başbakanı, Çin ile liman ve tersanelerinin modernizasyonunda işbirliği yapmayı umuyor

Fiji Başbakanı Sitiveni Rabuka, ülkesinin liman ve tersanelerinin modernize edilmesinde Çin ile işbirliği yapmayı umduklarını belirtti.

Rabuka, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile ABD'nin San Francisco şehrinde düzenlenen Asya Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Zirvesi'nin marjında yüz yüze görüşmesinin ardından ülkesinin meclisinde konuştu.

Fiji'nin Çin ile 50 yılı aşan diplomatik ilişkileriyle gelişen ekonomik ilişkilere vurgu yapan Rabuka, Şi ile Kovid-19 salgınının ardından ülkesinin ekonomik kalkınmasında Çin'in rolünün önemine dair görüşme yaptıklarını söyledi.

Rabuka, Çin'in 2013'te başlattığı Kuşak ve Yol Girişimi'nin (BRI), ülkesinin politikalarıyla aynı doğrultuda olduğuna işaret ederek Pekin yönetiminin Fiji'nin gelişimine katkılarının olduğunu aktardı.

Fiji'de sürdürülebilir ekonomik büyümenin anahtarının altyapı, özellikle de liman ve tersanelerin modernizasyonu olduğuna işaret eden Rabuka, Çin ile bu konuda işbirliği yapmayı umduklarını kaydetti.

"Çin ve Fiji iyi müttefik"

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning de düzenlediği basın toplantısında, iki ülkenin daha önce bazı altyapı projelerinde işbirliğine gittiğini hatırlatarak "Çin ve Fiji iyi müttefik." dedi.

Mao, ülkesinin Fiji ile işbirliğine dair "Amaç, ada ülkelerinin halklarının hayatlarını daha iyi hale getirmek, gelişme ve refah elde etmek." diye konuştu.