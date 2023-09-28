İstanbul merkezli 3 ilde gerçekleştirilen operasyonda, FETÖ'ye üye olan ve finansman sağlayan 7 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin örgütle bağlantıları ve faaliyetleri inceleniyor.

FETÖ'ye Üye Olan ve Finansman Sağlayan 7 Şüpheli Gözaltına Alındı

TERÖR örgütü FETÖ'ye üye olan ve finansman sağlayan şüphelilere yönelik İstanbul merkezli 3 ilde operasyon düzenlendi. Operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalarda FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olan ve örgüte finans sağlayan şüphelilerin tespit edilmesine yönelik çalışma başlattı.Çalışmalarda 7 şüpheli tespit edildi. Şüphelilere yönelik İstanbul merkezli 3 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda 7 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerle ilgili incelemede; kapatılan Bank Asya'yı fonladıklarına dair tespitler olduğu, MASAK raporunda örgüt mensubu kişilerle para transferlerinin bulunduğu, HTS incelemesinde örgüt mensuplarıyla irtibatlı oldukları, bazı şüphelilerin örgütün çatı yöneticileri ile HTS kaydının bulunduğu, örgüte ait televizyon kanallarının dijital platformdan çıkartılmasını gerekçe göstererek aboneliklerini iptal ettikleri anlaşıldı.Gözaltına alınan şüpheliler işlemleri için emniyete götürüldü.