FETÖ üyesi saklandığı çiftlik evinde yakalandı

Adana'da polis, FETÖ/PDY'nin Adana-Mersin mütevelli heyeti üyesi olduğu öne sürülen Rüştü B.'yi saklandığı çiftlik evinde yakaladı. Evde yapılan aramada B serisi 1 dolar ele geçirildi.

ADANA'da polis, Fetullahçı Terör ÖrgütüParalel Devlet Yapılanması'nın (FETÖPDY) Adana-Mersin mütevelli heyeti üyesi olduğu öne sürülen ve 2 yıl hapisle aranan Rüştü B.'yi (51) saklandığı çiftlik evinde yakaladı. Rüştü B.'nin evinde B serisi 1 dolar ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖPDY terör örgütüne ekonomik destek sağladığı belirlenen ve 2 yıl hapis cezasıyla aranan firari Rüştü B.'nin, Yüreğir ilçesindeki kırsal Şeyhmurat Mahallesi'nde bir çiftlik evinde saklandığını belirledi. Dün, eve operasyon düzenleyen ekipler, tüm kapıların kapalı olması üzerine evin çatısından girerek Rüştü B.'yi yakaladı.

KİTAP ARASINDA 1 DOLAR ELE GEÇİRİLDİ

Evde yapılan aramada kitap arasında B serisi 1 dolar ele geçirildi. Ayrıca şüpheli için 6 aylık gerekli yaşam malzemesinin sağlandığı, sıfır telefon ve yeni hattın yanı sıra eve internet hattı bağlandığı görüldü. Sorgulanmak üzere emniyete götürülen Rüştü B.'nin kentte büyük kırtasiye toptancılarından biri olduğu ve örgütün Adana-Mersin mütevelli heyeti üyeliği yaptığı iddia edildi. Şüpheli ifadesi alındıktan sonra adliyeye sevk edildi.