FETÖ üyesi hükümlü yakalandı
Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında 8 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında 8 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, FETÖ üyesi olma suçundan hakkında 8 yıl 1 ay 15 kesinleşmiş mahkumiyet kararı bulunan T.Ö'yü (52) İtfaiye Mahallesi'nde yakaladı.
Hükümlü, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA / Politika