FETÖ Üyesi Hapis Cezası Bulunan Şüpheli Tarsus'ta Yakalandı

FETÖ üyesi olmak suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli, Mersin'in Tarsus ilçesinde yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen operasyon sonucunda gözaltına alınan şahıs cezaevine teslim edildi.

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olmak suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli, Mersin'in Tarsus ilçesinde yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, FETÖ terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar çerçevesinde, hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüphelinin Tarsus ilçesinde olduğu bilgisine ulaşan ekipler, gizlendiği adrese operasyon düzenledi.

Tarsus Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şahıs, cezaevine teslim edildi. - MERSİN