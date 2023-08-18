FETÖ üyesi firari komiser yardımcısı Kayseri'de yakalandı

Siirt'te FETÖ/PDY üyeliğinden hüküm giyen ve firari olan komiser yardımcısı, Kayseri'de jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Hakkında kesinleşmiş 7,5 yıl hapis cezası bulunan hükümlü, tutuklanarak cezaevine gönderildi.