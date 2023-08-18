FETÖ üyesi firari komiser yardımcısı Kayseri'de yakalandı
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Siirt'te FETÖ/PDY üyeliğinden hüküm giyen ve firari olan komiser yardımcısı, Kayseri'de jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Hakkında kesinleşmiş 7,5 yıl hapis cezası bulunan hükümlü, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
SİİRT'te FETÖ/PDY üyeliğinden hakkında kesinleşmiş 7,5 yıl hapis cezası bulunan, firari komiser yardımcısı Kayseri'de jandarma ekiplerince yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Siirt'te yargılandığı davada FETÖ/PDY üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında kesinleşmiş 7,5 yıl hapis cezası bulunan meslekten ihraç komiser yardımcısının Talas ilçesinde olduğunu saptadı. Ekipler, adresine düzenlenen operasyonla eski komiser yardımcısını gözaltına aldı. Hükümlü, İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine konuldu.