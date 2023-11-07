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FETÖ üyesi firari hükümlü Bolvadin'de yakalandı

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Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde FETÖ üyeliğinden 6 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, Dişli beldesinde yakalandı.

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde FETÖ üyeliğinden 6 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yargılandığı davada hakkında verilen 6 yıl 10 ay hapis cezası kesinleşen O.T'nin Dişli beldesinde bulunduğunu tespit etti.

Hükümlü, belirlenen adreste yakalandı.

Meslekten ihraç edilen eski polis memuru O.T, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.??????

Kaynak: AA / Politika

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