FETÖ üyesi firari hükümlü Bolvadin'de yakalandı
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Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde FETÖ üyeliğinden 6 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, Dişli beldesinde yakalandı.
Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde FETÖ üyeliğinden 6 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yargılandığı davada hakkında verilen 6 yıl 10 ay hapis cezası kesinleşen O.T'nin Dişli beldesinde bulunduğunu tespit etti.
Hükümlü, belirlenen adreste yakalandı.
Meslekten ihraç edilen eski polis memuru O.T, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.??????
Kaynak: AA / Politika