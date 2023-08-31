FETÖ Üyesi Emekli Öğretmen Tutuklandı
Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde, 'silahlı terör örgütüne üye olma suçundan' 6 yıl 3 ay kesinleşmiş cezası ile terörden arananlar listesinde 'turuncu kategori'de yer alan ve sabah saatlerinde düzenlenen operasyonla yakalanan FETÖ üyesi emekli öğretmen Mehmet Çetinkaya (65), sevk edildiği adliyede tutuklandı.
TUTUKLANDI
Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde, 'silahlı terör örgütüne üye olma suçundan' 6 yıl 3 ay kesinleşmiş cezası ile terörden arananlar listesinde 'turuncu kategori'de yer alan ve sabah saatlerinde düzenlenen operasyonla yakalanan FETÖ üyesi emekli öğretmen Mehmet Çetinkaya (65), sevk edildiği adliyede tutuklandı.
Cavit AKGÜN/ MUĞLA,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Cavit Akgün - Politika