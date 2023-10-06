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FETÖ Üyesi 9 Kişi Tutuklandı, 2 Kişi Serbest Bırakıldı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde deniz yoluyla Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan FETÖ üyesi olduğu öne sürülen 11 kişiden 9'u tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Kaçak geçişi organize eden 2 göçmen kaçakçısı da tutuklandı.