FETÖ üyelerine yönelik yapılan operasyonda 13 kişi yakalandı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yapılan operasyonda, firari FETÖ/PDY üyelerine ait gaybubet evlerinde saklandıkları belirlenen 16 şüpheliden 13'ü yakalanarak gözaltına alındı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada sık sık ev değiştirerek 'gaybubet evi' olarak adlandırılan hücre evlerinde saklandıkları tespit edilen kamu görevinden ihraç edilmiş FETÖ/PDY mensubu 16 şüpheli, sanık ve hükümlünün yakalanmasına yönelik operasyonda 13 kişi yakalanarak gözaltına alındı. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika