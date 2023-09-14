FETÖ üyelerine yönelik operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı
Ankara merkezli 5 ilde FETÖ üyelerine yönelik operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Şubesi tarafından, FETÖ'nün haberleşme programı ByLock kullanıcısı 11 şüpheliye yönelik 5 ilde operasyon düzenlendi. Şüpheliler yakalanıp gözaltına alınırken, 1 firarinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.
ANKARA merkezli 5 ilde FETÖ üyelerine yönelik operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Şubesi tarafından, FETÖ'nün haberleşme programı ByLock kullanıcısı 11 şüpheliye yönelik 5 ilde operasyon düzenlendi. Şüpheliler yakalanıp gözaltına alınırken, 1 firarinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika