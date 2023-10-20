FETÖ Üyeleri Gaybubet Evlerinde Yakalandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından haklarında yakalama emri bulunan FETÖ/PDY örgütü üyesi 24 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 21 şüpheli gaybubet evlerinde yakalandı.

FETÖ üyeliği suçundan haklarında yakalama kararı bulunan 21 şüpheli gaybubet evlerinde yakalandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından haklarında yakalama emri bulunan FETÖ/PDY örgütü üyesi 24 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi. Şüphelilerin saklandıkları değerlendirilen gaybubet evlerine yönelik bugün yapılan operasyonda 21 şüpheli yakalandı.