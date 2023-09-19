FETÖ/PYD ile irtibatlı 8 şüpheli gözaltına alındı

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ/PYD ile irtibatlı oldukları tespit edilen 8 şüpheli hakkında operasyon düzenlendi. Balıkesir merkezli yapılan eş zamanlı operasyonda şüpheliler gözaltına alındı.

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma çerçevesinde, FETÖ/PYD ile irtibatlı oldukları öğrenilen 8 şüpheli hakkında operasyon yapıldı. Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Balıkesir merkezli Susurluk, Gönen ve Gönen ilçeleri ile Bursa, İstanbul, İzmir, Manisa ve Tekirdağ illerinde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki ifadeleri devam ediyor. - BALIKESİR