FETÖ/PDY Üyesi Yakalandı

KAYSERİ'de, silahlı terör örgütü FETÖ/PDY üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan E.K., jandarma ekiplerince yakalandı.

KAYSERİ'de, silahlı terör örgütü FETÖ/PDY üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan E.K., jandarma ekiplerince yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, silahlı terör örgütü FETÖ/PDY üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan E.K.'nın yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda hükümlünün Kocasinan ilçesindeki adreste olduğu belirlendi. Hükümlü, adresine düzenlenen operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan E.K., ilçe jandarma komutanlığındaki işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine konuldu.