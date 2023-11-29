Üye Girişi
Haberler

FETÖ/PDY üyesi şüpheli Konya'da yakalandı

Son Güncelleme:
Abone Ol

FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne üye olma suçundan hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli, Konya'da yakalandı.

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) Silahlı Terör Örgütüne üye olma suçundan hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve İstanbul Ağır Ceza İlamat Masası tarafından aranan şüpheli, Konya'da yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Konya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, aranması olan şahısların yakalanmasına yönelik yürüttüğü çalışmalar sürüyor. Bu çerçevede FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne üye olma suçundan İstanbul Ağır Ceza İlamat Masası tarafından aranan ve hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.U.'nun adresi ekiplerce tespit edildi. Merkez Meram ilçesi Gödene Mahallesi'nde tespit edilen adrese operasyon düzenleyen ekipler, M.U.'yu yakalayarak gözaltına aldı. TEM Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından şahıs cezaevine gönderildi. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

İstanbul Konya Güvenlik Terör Hukuk Politika Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title