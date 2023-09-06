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FETÖ/PDY Üyesi Jandarma Yakalandı

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Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma suçundan hüküm giymiş bir şahsı Eyyübiye ilçesinde yakaladı. Gözaltına alınan şahıs hakkında soruşturma devam ediyor.

Aranan FETÖ/PDY üyesi jandarma tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma suçundan hakkında 6 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahsı Eyyübiye ilçesinde yakaladı. Gözaltına alınan şahıs karakola götürülürken olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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