FETÖ/PDY Üyesi Jandarma Yakalandı

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma suçundan hüküm giymiş bir şahsı Eyyübiye ilçesinde yakaladı. Gözaltına alınan şahıs hakkında soruşturma devam ediyor.

Aranan FETÖ/PDY üyesi jandarma tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma suçundan hakkında 6 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahsı Eyyübiye ilçesinde yakaladı. Gözaltına alınan şahıs karakola götürülürken olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor. - ŞANLIURFA