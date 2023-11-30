FETÖ/PDY üyesi eski öğretmen saklandığı evde yakalandı

OSMANİYE'de FETÖ/PDY'ye üye olmak suçundan kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan eski fen bilgisi öğretmeni A.T. saklandığı evde, kitaplığın arkasındaki gizli bölmede yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı tarafından, FETÖ/PDY üyesi olma suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan eski öğretmen A.T.'nin yakalanması için çalışma başlatıldı. Bu kapsamda yapılan istihbari çalışma ve fiziki takip sonucu kadın hükümlünün Kadirli ilçesinin İlbistanlı köyünde akrabalarına ait evde saklandığı belirlendi. Adrese operasyon düzenleyen jandarma, yaptığı aramada, evin ikinci katındaki kitaplığın arkasında bulunan gizli bölmede A.T.'yi buldu. Gözaltına alınan A.T., işlemlerinin tamamlanmasının ardından Osmaniye T Tipi Kapalı Cezaevi'ne teslim edildi.