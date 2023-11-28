FETÖ/PDY Üyelerine Operasyon: 6 Kişi Yakalandı

İstanbul'da FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olan bir kişi yakalandı. Şüphelinin evinde yapılan aramalarda 'Signal' isimli şifreli mesajlaşma ağı tespit edildi. Bu ağ üzerinden faaliyet gösteren 8 kişi ile örgüt adına çalıştıkları belirtilen 2 kişiye operasyon düzenlendi. 4 ilde 14 farklı adrese yapılan operasyonda 6 şüpheli yakalandı.

İSTANBUL'da hakkında FETÖPDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kişi polis ekiplerince yakalandı. Şüphelinin evinden çıkan telefondaki incelemelerde örgüt mensuplarınca kullanılan 'Signal' isimli şifreli mesajlaşma ağı tespit edildi. Bu ağ üzerinden örgütün güncel yapılanması adına faaliyette bulundukları saptanan 8 kişi ile haklarında örgüt adına çalıştıkları yönünde ifade olan 2 kişiye operasyon düzenlendi. 4 ilde 14 farklı adrese eş zamanlı yapılan operasyonda 10 şüpheliden 6'sı yakalandı.

İstanbul Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖPDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şüpheliyi düzenledikleri operasyonla yakaladı. Gözaltına alınan şüphelinin evinde yapılan aramalarda ele geçirilen dijital materyallerde inceleme yapıldı. İncelemelerde şüphelinin telefonunda örgüt mensuplarının takibe takılmamak için kendi aralarında kullandıkları 'Signal' isimli şifreli program olduğu tespit edildi. Programı inceleyen ekipler, programı kullanan ve örgütün güncel yapılanması içerisinde faaliyet gösteren 8 kişiyi daha belirledi. Öte yandan daha önce yapılan operasyonlarda gözaltına alınan FETÖ mensuplarının verdikleri ifadelerde ByLock kullanıcısı oldukları, örgüt mensuplarına para transferi yaptıkları yönünde haklarında ihbar bulunan 2 şüphelinin de yakalanması için çalışma başlatıldı.

Yapılan çalışmaların ardından bu sabah 10 şüpheliye yönelik İstanbul merkez olmak üzere 4 ilde 14 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 6 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 2'sinin yurt dışında olduğu tespit edilirken firari 2 kişinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.