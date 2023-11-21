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FETÖ/PDY üyeleri tarafından sınav soruları dağıtılan 10 kişi gözaltına alındı

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY üyeleri tarafından sınav sorularının dağıtıldığı tespit edilen 10 kişi gözaltına alındı.

SERMAYE Piyasası Kurulu (SPK) Uzman Yardımcılığı Sınavı sorularının FETÖ/PDY mensuplarına verilmesine ilişkin soruşturmada, 10 şüpheli için gözaltı kararı verildi.

? Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nca 2014 yılı SPK Uzman Yardımcılığı Sınavı'na ilişkin soruşturma yürütüldü. FETÖ/PDY üyeleri tarafından soruların örgüt mensuplarına dağıtıldığının tespiti üzerine, sınav sorularını alan 10 şüpheli hakkında gözatı kararı verildi. Şüphelilerin yakalanması için Ankara merkezli toplam 3 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika

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