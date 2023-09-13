FETÖ/PDY Terör Örgütüne Yönelik Operasyonda 8 Şüpheli Yakalandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturmalar çerçevesinde 8 şüpheli yakalandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmalar çerçevesinde, FETÖ/PDY terör örgütünün örgütsel iletişim modeli ankesör, büfe gibi sabit hatlardan ardışık arandığı tespit edilen ve Kara, Deniz ve Jandarma Kuvvetleri Komutanlığı'na mensup görevde bulunan 1 astsubay ile ihraç-istifa eden 6 eski askeri personelin de arasında bulunduğu şüpheliler tespit edildi. Soruşturma çerçevesinde ayrıca, askeri okullara giriş sınavında örgüt üyelerini askeri okullara yerleştirmek için kullanılan kodlama bilgisi bulunduğu yönünde tespit yapılan 3 kapatılan askeri okul öğrencisi ve terör örgütünün askeri mahrem yapılanması içerisinde mahrem imam olduğuna dair beyanlar bulunan 1 ihraç edilmiş öğretmenin de arasında bulunduğu toplamda 11 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi.

8 şüpheli yakalandı

İstanbul merkezli 8 farklı ilde 11 şüpheliye yönelik düzenlenen operasyon sonucu 8 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Diğer şüphelilere yönelik yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi. - İSTANBUL