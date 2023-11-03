FETÖ/PDY Şüphelisi Yurt Dışına Kaçmaya Çalışırken Yakalandı

TEKİRDAĞ'da yurt dışına kaçmaya çalışırken polis tarafından yakalanan FETÖ/PDY şüphelisi H.B. ile içinde bulunduğu aracın sürücüsü H.K., tutuklandı.

TEKİRDAĞ'da polisin yaptığı çalışmada yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalanan FETÖPDY şüphelisi H.B. ile bulunduğu aracın sürücüsü H.K., yakalandıktan sonra tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü FETÖPDY'nin faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik olarak çalışma kapsamında, Ankara 25'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanması süren H.B.?nin yurt dışına kaçmaya çalıştığını belirledi. H.B.?nin içinde bulunduğu takibe alınarak, kent merkezinde durduruldu. H.B., ve otomobile kullanan H.K., gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.B. ve H.K., çıkarıldıkları Sulh Ceza Hakimliği'nde tutuklandı.