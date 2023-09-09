FETÖ/PDY Şüphelileri Deniz Yoluyla Yurt Dışına Kaçmaya Çalışırken Yakalandı

MUĞLA'nın Fethiye ilçesi açıklarında, 3 gün arayla, iki ayrı operasyonda deniz yoluyla yurt dışına kaçmaya çalışan toplam 43 FETÖ/PDY şüphelisi yakalandı. Adliyeye sevk edilen 16 şüpheliden 10'u tutuklandı. Diğer 27 şüphelinin ise polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Muğla İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Fethiye ilçesinde FETÖ/PDY üyeleri ve göçmen kaçakçılığı suçlarına yönelik çalışma yürüttü. Çalışma kapsamında, 3 Eylül'de saat 04.00 sıralarında Fethiye Körfezi açıklarında yelkenli tekne ile kaçmaya çalışan 14 FETÖ/PDY ve 2 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı. Adliyeye sevk edilen 16 şüpheliden 10'u tutuklanırken, 4'ü adli kontrol şartıyla 6 kişi serbest bırakıldı.

6 Eylül'de saat 14.00 sıralarında ise Fethiye Körfezi açıklarındaki bir yelkenli tekneye operasyon düzenlendi. Operasyonda yasa dışı yollardan Yunanistan'a kamaya çalıştıkları belirlenen FETÖ/ PDY şüphelisi 27 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.