FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 20 şüpheliye operasyon

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ/PDY silahlı terör örgütü mensupları tarafından 2011-2013 yılları arasında yapılan KPDS, ALES, ve YDS sorularının usulsüz şekilde alınarak, sınav öncesi örgüt mensuplarına dağıtılmak suretiyle haksız menfaat temin edilmesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 20 şüpheli hakkında Ankara merkezli 11 ilde eş zamanlı operasyon yapılması ve gözaltı kararı verildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika