FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 19 şüpheli gözaltına alındı
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün kamu mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, 19 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında örgüt üyelik ve iltisaklarına dair deliller bulunmaktadır.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün kamu mahrem yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında; haklarında örgüt üyelik ve iltisaklarını gösteren tanık beyanı, ankesör/ardışık/periyodik arama, örgütle iltisaklı iş yerlerinde SGK kaydı gibi çeşitli deliller elde edilen toplam 19 şüphelinin eş zamanlı olarak gözaltına alınmalarına karar verildi. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika