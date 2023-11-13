FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 19 şüpheli gözaltına alındı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün kamu mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, 19 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında örgüt üyelik ve iltisaklarına dair deliller bulunmaktadır.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün kamu mahrem yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında; haklarında örgüt üyelik ve iltisaklarını gösteren tanık beyanı, ankesör/ardışık/periyodik arama, örgütle iltisaklı iş yerlerinde SGK kaydı gibi çeşitli deliller elde edilen toplam 19 şüphelinin eş zamanlı olarak gözaltına alınmalarına karar verildi. - ANKARA