FETÖ/PDY Operasyonunda 6 Kişi Gözaltına Alındı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan 6 kişi emniyette yapılan işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. 3 kişi serbest bırakılırken, mahkeme sevk edilen 3 kişiden 2'si tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bir kişi hakkında ise ev hapsi kararı verildi. Konuyla ilgili İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve yakalanarak gözaltına alınan bir kişinin evinde yapılan aramada ele geçirilen dijital materyaller arasında Signal Private programı kullandığı tespit edilmiştir. Bu program üzerinde yapılan çalışmada, örgüt içerisinde güncel faaliyetlerde bulunduğu tespit edilen 8 şüpheli ile farklı soruşturmalarda hakkında BTM (Bölge Talebe Mesulü) olduğu belirlenen ve BYLOCK uygulaması kullanan 2 şüpheli şahsın yakalanmasına yönelik operasyonlar düzenlenmiştir.

28 Kasım 2023 tarihi saat 01.00'da İstanbul merkezli 4 ilde 10 şahsın yakalanmasına yönelik 14 belirlenen adreste eş zamanlı operasyon düzenlenmiş, 6 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Konu ile ilgili yakalanan şüphelilerden 3 şahıs tahkikat işlemelerinin tamamlanmasının ardından adli makamlarca serbest bırakılmış, 1 şahıs hakkında ev hapsi kararı uygulanmış, 2 şahıs ise tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna teslim edilmiştir" denildi.