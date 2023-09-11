FETÖ/PDY'nin TSK'daki Mahrem Yapılanmasına Operasyon: 10 Gözaltı

KONYA merkezli 5 ilde, terör örgütü FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki mahrem yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 10 kişi gözaltına aldı.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından terör örgütü FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki mahrem yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 15 kişi hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Ardından İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından Konya merkezli İstanbul, Tekirdağ, Ankara ve Antalya'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda şüphelilerden 10'u yakalandı, 5'inin yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.