FETÖ/PDY'nin 'mahrem hizmetler' yapılanmasına yönelik operasyon: 20 gözaltı kararı
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY'nin 'mahrem hizmetler' yapılanmasına ilişkin gerçekleştirilen soruşturmada, 20 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik Ankara merkezli 4 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY'nin 'mahrem hizmetler' yapılanmasına ilişkin gerçekleştirilen soruşturmada, 20 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nca gerçekleştirilen soruşturmalar çerçevesinde, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün kamu kurumlarını hedef alan, içerisinde yuvalanan 'mahrem hizmetler' yapılanmasına karşı çalışma başlatıldı.
Büfelerde bulunan sabit hatlarla veya operasyonel hat kullanarak sivil imamlar ile haberleştiği tespit edilen 20 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik Ankara merkezli 4 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı. - ANKARA