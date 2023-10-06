FETÖ/PDY mensubu eski Emniyet Müdürü Ankara'da yakalandı

7 yıldır aranan silahlı terör örgütü FETÖ/PDY mensubu eski 1. Sınıf Emniyet Müdürü Selat Ak, Ankara'da yakalandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 7 yıldır firari olarak aranan FETÖ/PDY üyesi eski 1. Sınıf Emniyet Müdürü Selat Ak'ın Ankara'da saklandığını tespit etti. Organize Şube tarafından kurulan özel ekip, yaptıkları teknik ve fiziki takibin ardından harekete geçti. İcra edilen operasyonla yakalanan Selat Ak, gözaltına alındı. - ANKARA