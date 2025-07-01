FETÖ Operasyonlarında 156 Şüpheli Yakalandı

FETÖ Operasyonlarında 156 Şüpheli Yakalandı
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, son iki haftada 30 ilde gerçekleştirilen FETÖ operasyonlarında 156 şüphelinin yakalandığını, bunlardan 65'inin tutuklandığını açıkladı. Operasyonlarda örgüte ait çok sayıda doküman ve dijital materyal ele geçirildi.

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, 30 ilde FETÖ'ye yönelik son iki haftadır düzenlenen operasyonlarda 156 şüphelinin yakalandığını, 65'inin tutuklandığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, FETÖ'ye yönelik jandarma tarafından yürütülen operasyonları sosyal medya hesabından paylaştı. Buna göre; 30 ilde son iki haftadır düzenlenen operasyonlarda 156 şüpheli yakalandı. Yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi. Şüpheliler; FETÖ'nün 'Güncel yapılanması' içerisinde faaliyet yürütmek, ankesörlü telefonlarla örgüt sorumluları ile irtibatta bulunmak, terör örgütüne finans sağlamak ve örgüt propagandası yapmak suçlarından aranıyordu. Şüphelilerden 65'i tutuklandı, 34'ü hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
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