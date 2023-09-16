FETÖ'nün sözde yönetim kadrosunda yer alan şahıs Afyonkarahisar'da yakalandı

FETÖ'ye üye olmak suçundan aranan ve 3 yıl 9 ay hapis cezası bulunan şahıs, Afyonkarahisar'da güvenlik güçleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Şahsın aynı zamanda FETÖ'nün haberleşme programı olan By-lock kullanıcısı olduğu iddia edildi.