FETÖ'nün sözde yönetim kadrosunda yer alan şahıs Afyonkarahisar'da yakalandı
FETÖ'ye üye olmak suçundan aranan ve 3 yıl 9 ay hapis cezası bulunan şahıs, Afyonkarahisar'da güvenlik güçleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Şahsın aynı zamanda FETÖ'nün haberleşme programı olan By-lock kullanıcısı olduğu iddia edildi.
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) sözde yönetim kadrosunda yer alan ve 3 yıl 9 ay hapis cezası ile aranan şahıs Afyonkarahisar'da yakalandı.
FETÖ'ye üye olmak suçundan hakkında 3 yıl 9 ay hapis cezası bulunan F.D., güvenlik güçleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Şahsın FETÖ'nün sözde yönetim yapılanmasında yer aldığı aynı zamanda örgütün haberleşme programı olan By-lock kullanıcısı olduğu iddia edildi. - AFYONKARAHİSAR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika