FETÖ'nün Orta Asya sorumlusu Orhan İnandı'ya 21 yıl hapis cezası onaylandı

İstinaf mahkemesi, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığı operasyonuyla Türkiye'ye getirilen FETÖ'nün sözde Orta Asya sorumlusu Orhan İnandı'nın "silahlı terör örgütü yöneticiliği" suçundan 21 yıl hapis cezasına çarptırılmasını hukuka uygun buldu.

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 22. Ceza Dairesi, 16 Haziran 2023'de karara bağlanan İnandı ile ilgili davaya ilişkin istinaf incelemesini tamamladı.

Daire, yerel mahkemece verilen hükümde usule ve esasa ilişkin herhangi bir aykırılığın bulunmadığını, sanığa "silahlı terör örgütü yöneticiliği" suçundan verilen 21 yıl hapis cezasının yasaya uygun olduğunu belirtti.

Kararda, "Delillerde ve işlemlerde herhangi bir eksiklik olmadığı, ispat bakımından değerlendirmenin yerinde olduğu, eylemin doğru olarak nitelendirildiği ve kanunda öngörülen suç tipine uyduğu, cezanın kanuni bağlamda uygulandığı anlaşıldığından, istinaf istemlerinin reddine karar verilmiştir." denildi.

Dava süreci

MİT operasyonuyla Türkiye'ye getirilen Orhan İnandı, 5 Temmuz 2022'de adli makamlara teslim edilmişti.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının iddianamesinde, İnandı için "silahlı terör örgütü yöneticiliği" suçundan 15 yıldan 22 yıl 6 aya kadar hapis cezası istenmişti.

Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesi, 16 Haziran'da kararını açıklamış, buna göre İnandı "silahlı terör örgütü yöneticiliği" suçundan 21 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Hakkında takdiri indirim yapılmayan sanığın, tutukluluğunun devamına hükmedilmişti.