FETÖ'nün kriptolu haberleşme uygulaması 'Bylock' kullanıcısı yakalandı

Fethullahçı Terör Örgütü'nün kriptolu haberleşme uygulaması olan 'Bylock' kullanıcısı olarak 7 yıldır aranan şahıs Kırşehir'de yakalandı.

Fethullahçı Terör Örgütü'nün kriptolu haberleşme uygulaması olan 'Bylock' kullanıcısı olarak 7 yıldır aranan şahıs Kırşehir'de yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kırşehir Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri; FETÖ/PDY silahlı terör örgütü ile yapılan çalışma çerçevesinde R.K.'nin örgütün kriptolu haberleşme uygulaması olan 'Bylock' programı kullanıcısı olduğunu tespit etti. R.K.; ekiplerce yapılan şafak operasyonunda yakalanarak hakkında 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan R.K., tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - KIRŞEHİR