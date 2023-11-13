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FETÖ'nün kamu mahrem yapılanmasına yönelik operasyon: 19 gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamaya göre, FETÖ'nün kamu mahrem yapılanması içerisinde faaliyet gösterdiği tespit edilen 19 şüpheli hakkında gözaltı kararı alındı. Ankara Emniyet Müdürlüğü ekipleri operasyonlarına devam ediyor.