FETÖ'nün gaybubet evlerine operasyon: 13 şüpheli yakalandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan operasyonda, FETÖ'nün gaybubet evi olarak adlandırılan hücre evlerinde saklanan 16 şüpheliden 13'ü gözaltına alındı.