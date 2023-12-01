FETÖ'nün elebaşı Fetullah Gülen'in de arasında bulunduğu 10 sanığın yargılandığı davada tanıklar dinlendi

Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu suikastı kapsamında terör örgütü FETÖ'nün elebaşı Fetullah Gülen'in de arasında bulunduğu 10 sanığın yargılandığı davada tanıkların dinlenmesine devam edildi.

Ankara 28. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, sanıklar Levent Göktaş, Aydın Köstem, Mehmet Narin, Fikret Emek, Ahmet Tarkan Mumcuoğlu ile eski istihbaratçı Enver Altaylı katıldı. Sanık Altaylı hasta olduğunu bu nedenle duruşmadan vareste tutulmayı talep ederken, mahkeme bu talebi kabul etti. Ardından mahkeme başkanı tanık dinleneceğini söyledi.

"Evim, Necip Bey'in evini yukarıdan görüyordu"

Evinin, Merhum Hablemitoğlu'nun evini yukarıdan kuş bakışı olarak gördüğünü söyleyen emekli Mülkiye Müfettişi tanık R.A.U., "Olay akşamı Hablemitoğlu'nu ararken eşim kimi aradığımı sordu. Necip Bey'i aradığımı söylediğimde bana televizyonda geçen altyazıyı gösterdi. Evim Necip Bey'in evini yukarıdan kuşbakışı olarak görüyordu. Hemen balkona çıktım, baktım. Kimse yoktu. Aşağıya indim, evine gidecektim. Necip Bey'i aradığım aklıma gelince dönüp Ankara Emniyet Müdürü Ercüment Yılmaz'ı aradım. Çünkü telefon benim adıma kayıtlı değildi. Bu arada biz şüpheli hale geldik, kitaplara, dergilere azmettirici olarak geçtik" ifadelerini kullandı.

"Yargılanma ciddi bir çıkmazda"

Tanığın beyanının ardından söz alan Hablemitoğlu ailesinin avukatı Ersan Barkın, "Yargılamanın bu aşamadan sonra ciddi bir çıkmaz içinde olduğunu düşünüyorum. Bir siyasi yargılama var. Her siyasi yargılama bir süre sonra bu hale geliyor. Bu suikastı bilen, duyan kim varsa gelip görevini yapmak zorunda. Bunu bir devlet vazifesi olarak görüyorum. Daha önce ifade vermiş tanıkları dinliyoruz. Ancak ifadeler arasında çelişkiler var. Önceki ifadeler reddediliyor. Bugünkü haliyle bu yargılamada ciddi sıkıntılar var" diye konuştu.

Bunun üzerine mahkeme başkanı, "Biz önümüze gelen dosyadaki iddiaları araştırıyoruz. İddianamede belirtilen hususlara ilişkin tanık çağırıyoruz. Aradan 21 yıl geçmiş, elimizden geleni yapıyoruz" dedi.

"Cinayete ilişkin bir şey konuşulmadı"

Sanık Enver Altaylı'yı 2015 Ağustos ayında düzenlenen bir yemekte gördüğünü, sonrasında Levent Göktaş'ın yanlarına geldiğini söyleyen tanık M.K., "O gün yemekte güncel olayları konuştuk. Söz konusu cinayete ilişkin bir şey konuşulmadı. Enver Altaylı ile Levent Göktaş daha önceden tanışıyor muydu? yoksa o gün mü tanıştılar? bilemiyorum. Ama bence tanışmıyorlardı. Çünkü o gün orada yanımda tanışmış gibi konuştular. Birbirlerini tanıtıp tokalaştılar" dedi.

Tanık beyanlarının ardından duruşma 4 Aralık Pazartesi devam etmek üzere ertelendi. - ANKARA