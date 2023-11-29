FETÖ'nün elebaşı Fetullah Gülen'in de arasında bulunduğu 10 sanığın yargılandığı davada tanıklar dinlendi

Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu suikastı kapsamında terör örgütü FETÖ'nün elebaşı Fetullah Gülen'in de arasında bulunduğu 10 sanığın yargılandığı davada, tanıkların dinlenilmesine devam edildi.

Ankara 28. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, sanıklar Levent Göktaş, Aydın Köstem, Mehmet Narin, Fikret Emek, Ahmet Tarkan Mumcuoğlu ile eski istihbaratçı Enver Altaylı katıldı. Mahkeme Başkanı duruşmaya tanık beyanlarıyla devam edileceğini belirtti.

Sanık Nuri Gökhan Bozkır'ı tanıdığını ve 2006 yılında birlikte yargılandıklarını söyleyen tanık T.T., "Bozkır FETÖ ile ilgili çok şey bildiğini sürekli söylerdi. Kendisinin özel kuvvetler komutanlığında görevlendirildiği ve FETÖ'nün içine sızdığını ve rapor hazırladığını anlattı. Bozkır'ın bir dediği bir dediğine tutmuyordu. Zihni Çakır'a söylediği Hablemitoğlu suikastının özel kuvvetlerin işlediğini düşündüğünü söyledi. Sonra delil toplayacağım dedi ortadan kayboldu" dedi.

"Cinayette kullanılan fişeği Türkiye'de bulmak mümkün değil"

Kendisini Zihni Çakır'la, Bozkır'ın tanıştırdığını söyleyen tanık T.T., "Beni Zihni Çakır'la tanıştıran da Bozkır'dır. Bozkır'ın anlattıklarını terör şubeye anlattım araştırıldı ve bizi yanlış yönlendirmeye çalıştığını anlattıklarının doğru olmadığını anladık. 2014 yılından beri Bozkır'ı hiç görmedim. Olayın olduğu tarihte ben cinayet bürodaydım. Cinayette kullanılan fişeği 2002'de Türkiye de bulmak mümkün değil" ifadelerine yer verdi.

"Bozkır'ın disiplin sorunu vardı"

Sanıkları özel kuvvet komutanlığından tanıdığını ve birlikte çalıştığını söyleyen tabur harekatı subayı tanık A.B., "Görev dışında Levent albayımla görüşürdük. Cinayetle ilgili hiçbir şey konuşulmadı. Hablemitoğlu'na arkadaşlarımın saygısı sevgisi vardı. Bozkır'ın 3-4 tane vukuatı vardı. Kendisi hakkında hukuki işlemler yapılması için yazılar yazdım. Kara Harp Okulunda disiplin sorunu vardı. Evdeki eşyaları satıp sonra polisi çağırıp evime hırsız girdi diye tutanak tutturmuş. Bozkır'ın sürekli yasa dışı işleri vardı. Yine başka birinden para alıp işe sokacağını iddia etmiş" dedi.

Duruşmada başka bir dosyadan tutuklu bulunan sanık Enver Altaylı sağlık sorunları nedeniyle duruşmalardan vareste tutulmayı talep ederken, mahkeme bu talebi kabul etti. Hablemitoğlu cinayeti sonrasında bir duyum almadığını söyleyen eski özel kuvvetler komutanı tanık S.E. şu ifadelere yer verdi:

"Bozkır'ın ifadelerinin hepsi belirsiz ifadeler. Yurtdışı görevlendirmeleri özel kuvvetler komutanı tarafından belirlenir göreve gideceği yerler bizim ekibimiz götürür. Özel kuvvetlerdeki kişilerin bu olaya dahil olmayacağını değerlendiriyorum."

Tanık beyanlarının dinlendiği duruşma, yarın devam etmek üzere ertelendi. - ANKARA