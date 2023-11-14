FETÖ'nün avukatlık yapılanmasında yer aldığı iddia edilen sanığa 15 yıl hapis talebi

FETÖ'nün avukatlık yapılanmasında yer aldığı iddia edilen sanık Cemalettin Mutlu'nun yargılandığı davada mütalaa açıklandı. Mütalaada, sanığın Aziz Yıldırım aleyhine ifade vermek için kişileri ikna etmeye çalıştığı ve örgütün avukat yapılanması içerisinde yer aldığı kaydedildi. Mütalaada sanık Mutlu'nun 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

FETÖ'nün avukatlık yapılanmasında yer aldığı iddia edilen sanık Cemalettin Mutlu'nun yargılandığı davada mütalaa açıklandı. Mütalaada, sanığın Aziz Yıldırım aleyhine ifade vermek için kişileri ikna etmeye çalıştığı ve örgütün avukat yapılanması içerisinde yer aldığı kaydedildi. Mütalaada sanık Mutlu'nun 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

FETÖ'nün avukatlık yapılanmasında yer aldığı iddia edilen ve 'futbolda şike kumpası' davasının sanığı olan avukat Cemalettin Mutlu'nun yargılanmasına devam edildi. İstanbul 23.Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, tutuksuz sanık Cemalettin Mutlu ve avukatı hazır bulundu. Duruşmaya müşteki Fenerbahçe Spor Kulübü'nün avukatı da katıldı.

Mütalaa açıklandı

Duruşmada esasa ilişkin mütalaasını açıklayan Cumhuriyet Savcısı, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün futbol camiasını da ele geçirerek söz sahibi olmak istediğini, bunu da Fenerbahçe Spor Kulübü ile yapmak istediğini, bunun için de örgütün sevmediği kulübün başkanı Aziz Yıldırım'ı seçtiklerini aktardı.

Sanık Mutlu'nun istediği şekilde ifade vermediği için tutuklandığı belirtildi

Açıklanan mütalaada, tanık Mehmet Şekip Mosturoğlu'nun şike soruşturması nedeniyle ifadesi alınırken sanık Mutlu'nun avukatlığını yaptığı, ifadeye başlamadan önce sanık Mutlu'nun, Mosturoğlu'na 'Sen çok şey biliyorsun bildiklerini söylersen lehine olur. Akşam evinde yemek yersin' dediği, Mosturoğlu'nun, sanığın kendisinden istediği şekilde ifade vermemesi nedeniyle tutuklanarak cezaevine gönderildiği kaydedildi.

Aziz Yıldırım aleyhine ifade vermek için ikna etmeye çalıştığı kaydedildi

Mosturoğlu'nu cezaevine gittiği sırada Mutlu'nun kendisine "Senin çok şey bildiğini konuşmadığını düşünüyorlar o nedenle tutuklusun. Bildiklerini anlatırsan kurtulursun" dediğinin de belirtildiği mütalaada, sanığın tanıklar Mehmet Şekip Mosturoğlu ve Ahmet Çelebi'yi Aziz Yıldırım aleyhine ifade vermek için ikna etmeye çalıştığı, bu şekilde hareket ederek örgütün kurgulayıp yürütmüş olduğu sözde şike soruşturmasına delil oluşturmaya çalışarak örgüt faaliyeti çerçevesinde hareket ettiği aktarıldı.

Örgütün avukat yapılanması içerisinde yer aldığı belirtildi

Açıklanan mütalaada, Isparta Cumhuriyet Başsavcılığı'nca ele geçen belgede Aziz Yıldırım'ın dine ilgisi olmadığından bahsedildiği, Yıldırım'ı dini kullanan bir terör örgütü olan IBDA/C terör örgütü bahanesiyle istihbari olarak dinledikleri, 3 Temmuz 2011'de düzenledikleri sözde şike operasyonuyla Aziz Yıldırım'ı tutukladıkları, sanık Cemalettin Mutlu'nun ise örgütün avukat yapılanması içerisinde yer aldığı kaydedildi.

Sanık Mutlu'ya ait telefon numarası kayıtlarında örgütün mahrem imamı olduğu belirlenen Alaeddin Yüksel ve Faik Toklucu ile 2012 ve 2013 yıllarında görüşmeler gerçekleştirdiğinin belirlendiğine yer verilen mütalaada, sanığın örgütün haberleşme programı olan ByLock'u kullandığı da kaydedildi. Sözde şike operasyonu çerçevesinde gözaltına alınan şüphelilerden bazılarına "Aziz Yıldırım'ı ver kurtul" şeklinde Yıldırım aleyhine ifade vermek için yönlendirdiği, bu doğrultuda örgütün amaçlarından olan hem Aziz Yıldırım'dan kurtulmak hem de futbol takımını ele geçirmeye çalıştığı belirtildi.

15 yıla kadar hapis talebi

Mütalaada, örgütle arasında organik bağ kuran ve terör örgütü hiyerarşisinde yer alan sanık Cemalettin Mutlu'nun 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

Duruşmada savunma yapan sanık Mutlu ile avukatı, önceki savunmalarını tekrarladıklarını belirterek mütalaaya karşı savunma hazırlayabilmek için mahkemeden süre talep ettiler.

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Mutlu ile avukatına açıklanan mütalaaya karşı savunma hazırlayabilmesi için süre verilmesine hükmederek duruşmayı erteledi.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, şüpheli Cemalettin Mutlu'nun ilk FETÖ operasyonlarından itibaren şüpheli avukatlar arasında yer aldığı, Mutlu'nun kullanımında bulunan telefon hatlarıyla örgütün mahrem imamlarından avukat Faik Toklucu ve Alaeddin Yüksel Bulut ile irtibatının bulunduğu ve ByLock kullanıcısı şahıslarla iletişim kaydının tespit edildiği kaydedildi.

Hazırlanan iddianamede, şüpheli Mutlu'nun 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. - İSTANBUL