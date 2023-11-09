FETÖ'nün askeri mahrem imamı sahte kimlikle yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Fethullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ)2016'daki hain darbe girişiminden bu yana firari olarak aranan, örgütün Jandarma Genel Komutanlığı'ndan sorumlu "askeri mahrem imamı"nın sahte kimlikle yakalandığını duyurdu.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre; İstihbarat Şube ile Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yıllardır firari olarak aranan FETÖ/PDY'nin Jandarma Genel Komutanlığı'ndaki görevli askerlerden sorumlu askeri mahrem imamı, öğretmenlikten ihraç edilen C.U.'nun izini sürdü.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından hakkında 7 yıldır yakalama kararı bulunan hücre sorumlusunun, FETÖ saflarındaki kimi faaliyetlerde "İhsan", kimi örgütsel eylemlerde ise "Ahmet" kod adlarını kullandığını tespit etti.

Polis ekipleri, şüpheli C.U.'nun saklandığı İstanbul'un Sancaktepe ilçesindeki adresine operasyon düzenledi. Operasyponda yakalanarak gözaltına alınan şüpheli, sorgulanmak üzere Terörle Mücadele Şubesi'ne götürüldü. C.U., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından dün Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi. Savcılık sorgusunun ardından mahkemeye çıkarılan C.U. "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan tutuklandı.