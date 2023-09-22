FETÖ Firarisi Sivas'ta Yakalandı
Sivas'ta hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş mahkumiyet cezası bulunan FETÖ firarisi, yakalanarak cezaevine gönderildi.
Sivas'ta hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş mahkumiyet cezası bulunan FETÖ firarisi, yakalanarak cezaevine gönderildi.
Sivas İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Silahlı Terör Örgütleri çerçevesinde haklarında yakalama kararı bulunan şahısların yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçundan hakkında 6 yıl 3 ay mahkumiyet cezası bulunan H.Y. yakalandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şahıs, Sivas E Tip Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - SİVAS
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika